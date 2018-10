Holandeses travaram ciberataque à Organização para a Proibição de Armas Químicas. Quatro russos foram expulsos em Abril.

As autoridades holandeses revelaram esta quinta-feira ter expulsado quatro agentes secretos russos em Abril, travando um ciberataque. A saída forçada deu-se devido a um plano dos russos para atingir a Organização para a Proibição de Armas Químicas (OPAQ), com sede em Haia e que está a investigar o envenenamento dos Skripal em Salisbury.



Os quatro cidadãos russos expulsos eram membros do GRU, os serviços secretos militares, confirmou a ministra da Defesa holandesa, Ank Bijleveld.



Além do envenenamento dos Skripal, a OPAQ tem investigado os ataques químicos na Síria, bem como a queda do voo MH17 por cima da Ucrânia.



A Rússia sempre negou qualquer envolmento com ataques com armas químicas. Porém, os GRU têm sido apontados como culpados do ataque contra Sergei e Yulia Skripal em Março.