A Holanda, um país que já tem grande parte do seu território debaixo do nível médio do mar, está a afundar-se mais rapidamente do que se esperava, segundo uma averiguação da Agência de Avaliação do Meio Ambiente holandesa e de um mapa representativo da situação elaborado pelo Centro Holandês de Geodesia e Geo-Informática.

Caso não sejam tomadas medidas que consigam reverter ou combater a situação, prevê-se que o país da Europa Ocidental submerja 50 centímetros em 50 anos, num processo de deterioração ambiental que poderá atingir o valor de 22 mil milhões de euros até 2050. O fenómeno irá afectar tanto zonas rurais como urbanas e já há zonas de vegetação onde o processo ambiental é irreversível – como os locais onde predomina a turfa (carvão criado por decomposição de matérias vegetais).

Em Gouda, por exemplo, no oeste da Holanda, a situação é mais visível: a cidade desce três milímetros por ano em média, mas há partes onde já se verificou uma declive de 10 milímetros anuais, o que provocou danos estruturais em casas, como quebras paredes e problemas de esgoto. "O assentamento é algo que tem que estado há acontecer há muito tempo, particularmente no oeste do país. Mas agora estamos a chegar ao limite", comentou Hilde Niezen, vereadora em Gouda. "Em todo o lado há algo a afundar. Se não são as estradas, são os parques", continuou. "Esse assentamento é visível nas rachas nas fachadas dos edifícios, escadas irregulares, danos nas estradas e no sistema de esgotos", frisou.

As causas para o fenómeno podem ser atribuídas maioritariamente às alterações climáticas e à acção humana (como a construção de canais de irrigação). Tendo em conta que o país é um delta em termos geográficos, o solo tem tendência para afundar-se a um ritmo mais elevado devido às razões mencionadas. Os Verões mais quentes do que o normal contribuíram para o assentamento do terreno, o que o Governo holandês tentou resolver depositando areia e a argila nas zonas de inundações pelos rios e através da construção de diques. No entanto, a construção de canais para irrigação do país leva o solo a afundar-se com uma maior velocidade. "Há 400 anos que bombeamos a água para cultivo e criação de animais em terra seca e o solo foi caindo abaixo do nível do mar. Já se sabia, mas com este novo mapa vemos claramente que no oeste do país, com solos de argila e turfa, esta última desaparece uma vez exposta devido à sucção periódica da água. Oxida-se a entrar em contacto com o ar e contribui para as emissões de CO2", explicou Ramón Hanssen, catedrático de Geodesia e Observação da Terra via Satélite da Universidade Técnica de Delft, citado pelo El País.



Uma terceira causa trata-se da extracção de gás natural, uma actividade que é economicamente relevante para o país, mas que já provocou sismos e danos no solo devido à instabilidade dos terrenos e da infiltração da água.

Mapa da Holanda a afundar-se Foto: Centro Holandês de Geodesia e Geo-Informática

Hanssen, o investigador principal da construção do mapa, referia-se a um mapa digital elaborado pela Agência de Avaliação do Meio Ambiente do país, que terá a partir de agora actualizações diárias via satélite com medições em 31 milhões de pontos no país. Este é exacto e disponibiliza informações em tempo real, o que permitirá distinguir se o fenómeno está a motivado por causas naturais ou acção humana nos pontos analisados

Segundo o investigador, o mapa pinta a vermelho os locais onde o solo afunda cinco milímetros anuais; a amarelo as zonas que afundam um milímetro por ano; e a azul os pontos ocorre o inverso e a terra está a elevar-se.