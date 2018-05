Rússia já negou ter cedido míssil aos rebeldes em território ucraniano.





A Holanda e a Austrália acusaram formalmente a Rússia de ser responsável pela queda do avião MH17 das linhas aéreas Malaysia Airlines, na região de Donetsk, Ucrânia, durante o Verão de 2014. Morreram todas 298 pessoas que iam a bordo do aparelho.



O avião seguia a sua rota entre Amesterdão e Kuala Lumpur quando foi atingido por um míssil que provocou a sua queda. n



Esta quinta-feira, a equipa de investigadores liderada pela Holanda concluiu que o míssil que atingiu o aparelho pertencia a uma brigada russa. O engenho terá sido disparado por rebeldes em território ucraniano. A Rússia negou de imediato qualquer envolvimento na destruição do avião comercial.



A Rússia garantiu diversas vezes que nunca tinha fornecido material bélico aos rebeldes no território ucraniano.