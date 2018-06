O suspeito entregou-se às autoridades.

O condutor de uma carrinha foi detido na Holanda depois de ter atingido vários participantes num festival, em Landgraaf. O suspeito matou uma pessoa e feriu outras três.



"A polícia encontrou a carrinha branca envolvida no incidente e foi detido um suspeito", indicaram os agentes em comunicado.

Depois de atingir as pessoas, o condutor fugiu. Tem 34 anos e é da cidade de Heerlen.



As vítimas do atropelamento são três mulheres e um homem. Este último, de 35 anos, morreu. Foram atingidas quatro horas depois do concerto de Bruno Mars, o cabeça-de-cartaz do Pinkpop. Cerca de 70 mil pessoas assistiram ao espectáculo.



"A investigação ainda está a decorrer e não conseguimos dizer se foi intencional ou um acidente", explicou Hub Haenen, o porta-voz da polícia.