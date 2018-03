Já foi descoberta a caixa negra do avião privado que ontem se despenhou nas montanhas de Zagros, perto da cidade de Shahr-e Kord, no Irão, quando vinha dos Emirados Árabes Unidas com destino a Istambul, Turquia.

As oito passageiras eram amigas e acompanhavam a herdeira milionária turca, Mina Basaran, de 28 anos, que tinha casamento marcado em Abril e que tinha ido celebrado a despedida de solteira no Dubai. Nem as passageiras, nem os três tripulantes sobreviveram à queda do avião.

Mina Basaran era filha do empresário turco Huseyin Basaran, cujo grupo empresarial Bsaaran Holding tem interesses na construção, finanças, energia, turismo e na indústria cimenteira. Mina, a filha mais velha, já fazia parte da administração da empresa e deveria herdar a presidência do grupo.

O avião era propriedade da empresa.

As autoridades iranianas já recuperaram 10 corpos e as famílias das vítimas chegaram hoje à cidade de Shahr-e Kord, situada a 370 quilómetros de Teerão.