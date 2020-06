Há uma batalha jurídica para saber quem vai decidir a liberdade de Brueckner

Brueckner

Brueckner é ainda suspeito num caso de violação de uma idosa, também no Algarve, estando atualmente a ser julgado pelo mesmo. É também suspeito do desaparecimento de Maddie McCann e de mais alguns casos de violações, raptos e desaparecimento de crianças, bem como homicídio.

O Tribunal Federal alemão ainda não decidiu qual o tribunal competente para avaliar o pedido de liberdade condicional apresentado pela defesa de Christian, suspeito de estar envolvido no desaparecimento de Maddie McCann no Algarve, em 2007. Atualmente, o alemão está a cumprir uma pena de prisão por um crime de tráfico de droga, pelo qual foi condenado em 2011.Segundo um comunicado publicado segunda-feira no site do tribunal de Braunschweig, entidade judicial à qual o alemão entregou um pedido de libertação antecipado, o pedido apresentado naquele tribunal foi retirado pelo próprio. O tribunal considera que o caso já não pertence à sua jurisdição, mas sim ao tribunal de Niebüll, que o condenou à pena de prisão.O tribunal de Kiel diz que é o de Braunschweig, onde correu já a questão da suspensão da pena quando estava ainda preso em Wolfenbüttel, e antes de ser transferido para Kiel, mas os magistrados de Braunschweig são da opinião que o caso saiu da sua jurisdição a partir do momento em que o pedido de libertação retirado que a jurisdição sobre o caso terminou. Como a disputa não parecia ter solução, a decisão foi remetida para o Tribunal Federal de Justiça que irá decidir quem tem responsabilidades sobre o caso.De acordo com a lei alemã um recluso pode sair em liberdade condicional se tiver os dois terços da pena cumpridos (como acontece no caso de), mas tem que ser tido em conta a segurnaça da população, bem como "a personalidade da pessoa condenada, sua vida passada, as circunstâncias de sua ação, o peso da reincidência, o comportamento da pessoa condenada em execução ou as suas condições de vida". Estando agora a ser investigado pelo desaparecimento da jovem inglesa e suspeito noutros casos de desaparecimentos de crianças alemãs e britânicas, as circunstâncias parecem não vir a favorecer o alemão.