Guardas de Isabel II presos depois de festa com cocaína e álcool durante pandemia

Treze membros da guarda pessoal da rainha Isabel II foram presos por terem participado numa festa com álcool e cocaína durante a quarentena. Há ainda três guardas à espera para conhecer a sua sentença.Os guardas estavam encarregues de fazerem a segurança do castelo de Windsor, onde a rainha e o marido estão recolhidos durante a pandemia. Os seguranças privados da família real estavam proibidos de terem contacto com as pessoas fora do quadro de funcionários da família, tendo então quebrado a lei. Foram condenados a 14 dias de prisão por não cumprirem com as regras impostas para combater a pandemia.Segundo a defesa da Coroa, quatro dos guardas acusaram cocaína no seu organismo e vão ser diretamente expulsos do exército britânico depois de cumprirem a pena.O batalhão em causa esteve em ação no início das testagens em massa e móveis e estavam destacados para uma missão no Iraque no próximo ano.Enquanto estiverem detidos, estes guardas irão perder metade do salário mensal. Muitos soldados do batalhão estão revoltados com a severidade do castigo, afirmando que os civis não recebem castigos tão duros quanto estes. "Vejam quão pouco castigados os civis estão a ser enquanto estes tipos veem metade do seu salário cortado e ainda recebem duas semanas na prisão militar", disse uma fonte militar ao Daily Mirror.A sentença é particularmente dura porque os guardas terão posto em risco todo o pelotão e as suas famílias, explicou outra fonte ao jornal inglês. O caso é ainda mais preocupante já que estes soldados todos os dias têm contacto com a rainha Isabel II, que já tem 94 anos.