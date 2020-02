Está acusado de cumplicidade no homicídio de, pelo menos, 5.230 prisioneiros do campo de Stutthof, onde foi guarda das SS. Como tinha então 17 anos, está a ser julgado como um menor, apesar de ter 93 anos.



Marek e Asia tinham praticamente a mesma idade -- com a desvantagem de se encontrarem do lado oposto, o dos prisioneiros. E são os seus testemunhos do horror que têm mantido em silêncio, durante horas, os que assistem ao julgamento.

O desabafo do arguido chegou na terceira sessão: "Não foi assim que imaginei o ocaso da minha vida." As câmaras de vídeo e de fotografia já tinham saído da sala 300 do tribunal de Hamburgo, pelo que o antigo guarda da SS Bruno Dey baixara a pasta que lhe ocultava o rosto, demarcado pelos cabelos brancos e fartos e pelos olhos escuros.