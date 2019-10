Guarda de campo nazi de 93 anos vai começar a ser julgado

Um antigo guarda do campo de concentração de Stutthof vai começar a ser julgado esta quinta-feira em Hamburgo, na Alemanha. Este é provavelmente um dos últimos casos de julgamento individual a um indivíduo relacionado com o Holocausto.Bruno Dey, de 93 anos, tinha 17 anos quando se juntou à SS-Totenkopfsturmbann (Batalhão Cabeça da Morte), que controlava as torres de de vigia no campo de concentração que se situava perto da cidade de Gdansk, na Polónia. O guarda foi entrevistado oito vezes pelos investigadores e um médico declarou que estava mentalmente apto para enfrentar julgamento, desde que nenhuma sessão durasse mais de duas horas.O guarda é acusado de ter sido cúmplice na morte de mais de 5.000 pessoas entre agosto de 1944 e abril de 1945. Entre estas mortes contam-se a de 5.000 prisioneiros que sofreram de uma febre à qual não resistiram por falta de acesso a comida, água ou medicamentos, aliados às condições de higiene catastróficas, 200 pessoas que foram gaseadas com Zyklon B e ainda 30 pessoas executadas com um dispositivo que foi desenvolvido para matar com um único tiro no pescoço.Os procuradores afirmam que os guardas das torres de vigilância foram instrumentais para estas mortes, já que permitiram os assassinatos em massa em Stutthof. Cerca de 65 mil pessoas morreram naquele campo de concentração até que este foi libertado pelas forças dos Aliados, em maio de 1945. Dey não acredita ser responsável de ser culpado de cumplicidade com o homicídio das vítimas: "De que serviria eu ter-me ido embora? Eles teriam encontrado outra pessoa".Numa das oito entrevistas que concedeu, Dey confessou ter ouvido gritos e estar consciente da natureza das mortes que se registavam naquele campo. "Eu provavelmente sabia que aquelas pessoas eram judeus que nunca tinham cometido nenhum crime, que estavam ali só por serem judeus e que tinham o direito a viver e trabalhar como qualquer outro ser humano", disse o ex-guarda, citado pelo jornal alemão Die Welt.Os procuradores defendem a tese de que Dey poderia ter combatido pelos aliados, mas o arguido diz que não poderia servir em batalha devido a uma condição cardíaca.Stutthof era um dos mais pequenos campos de concentração nazi, utilizado para deter políticos e intelectuais polacos, mas a partir de 1944 começou a receber judeus transferidos dos balcãs, Hungria e do campo de concentração de Auschwitz. No final de 1944, mais de 70/ da população naquele campo de concentração era de origem judaica.