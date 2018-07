O ex-segurança do presidente francês, Emmanuel Macron, foi dispensado depois de ser divulgado um vídeo em que alegadamente aparecia a agredir uma pessoa, durante as manifestações do 1º de Maio, em Paris. Mas Alexandre Benallaa garante que não é violento, apenas impulsivo e que tinha, durante toda a sua vida, sonhado com trabalhar no Eliseu e nega ter agredido o jovem no chão como se vê no vídeo.

"Eu sou impulsivo, mas não sou violento", garantiu Benalla, de 26 anos, em entrevista citada pelo jornal britânico The Guardian.

O segurança contou ainda que quando tinha 15 anos escreveu ao então ministro do Interior Nicolas Sarkozy a pedir autorização para poder trabalhar com a unidade de polícia de elite francesa. A resposta positiva não tardou a chegar, com Sarkozy a permitir ao jovem juntar-se à equipa por três dias, protegendo políticos e celebridades.

Mais tarde, Benalla visitou o Eliseu e decidiu que era ali que queria trabalhar, conseguindo o trabalho já com o presidente Emmanuel Macron, como guarda-costas. Mesmo depois de ter sido despedido pelo presidente, Bennala diz que respeita o antigo-patrão: "Eu relações cordiais e respeitosas com o presidente. Mas nunca houve familiaridade, eu trabalhava para ele. Ele confiava em mim, mesmo sem sabendo grandes coisas sobre mim. Espero que não se tenha arrependido. Eu penso que não se arrependeu".

Sobre o episódio que o levou a ser despedido, o ex-guarda-costas presidencial conta que Macron o chamou à parte e lhe disse: "Cometeste uma falha muito grande e estou desapontado. Sinto-me traído. Vais ser castigado, como é normal. Confio em ti, mas tens de aceitar". Bennala diz que apresentou a sua demissão, mas que esta foi rejeitada, apenas para ser despedido dias depois.

A profissão de segurança privado e guarda-costas surgiu depois de ver o filme O Guarda Costas com Kevin Costner e Whitney Houston, filme que terá visto mais de 20 vezes.

Um dos primeiros passos em direcção ao Eliseu foi quando prestou serviços de segurança ao Partido Socialista francês, enquanto tirava o mestrado em Direito de Segurança Pública.

Terminou o curso da polícia com boas notas e foi descrito como "muito disciplinado" e louvado por ter um "comportamento impecável".