O grupo terrorista Estado Islâmico reivindicou hoje o ataque com uma faca em Paris, França. Um homem matou outro e feriu quatro pessoas enquanto gritava "Allah Akbar", no bairro da Ópera. Acabou por ser morto pela polícia, segundo as autoridades francesas.O procurador da República francesa François Molins afirmou que as autoridades iam abrir uma investigação ao acto, que suspeitam ser terrorista devido ao modus operandi do atacante.Apesar de ter reclamado a responsabilidade pelo ataque terrorista, o Estado Islâmico não apresentou quaisquer provas do seu envolvimento, indica a agência Reuters.