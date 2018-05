As acções de desobediência civil na capital da Arménia foram convocadas na passada terça-feira à noite por Pashinián que apelou ao bloqueio do trânsito rodoviário e ferroviário e à greve dos trabalhadores e dos estudantes.

"Vamos bloquear todas as ruas da Arménia, todas as estações de metropolitano, os aeroportos e tudo o que se possa bloquear. Declaro uma greve geral", anunciou o líder da oposição num comício que decorreu na Praça da República em Erevan, na terça-feira à noite.

O apelo ocorreu pouco depois de o Partido Republicano, que detém a maioria parlamentar, ter votado contra a nomeação de Pashinián para o cargo de primeiro-ministro.

Por uma diferença de oito votos, o líder da oposição não conseguiu alcançar os votos necessários para ser investido.

Hoje de manhã, os apoiantes de Pashinián -- que dizem contar com o apoio de 90% da população -- começaram a bloquear as principais vias no centro de Erevan e estão também a paralisar os subúrbios da capital.

Os manifestantes colocaram-se em fila no meio das ruas impedindo a circulação de veículos.

As acções de protesto também provocaram a paralisação do metropolitano da capital da Arménia e o principal acesso ao aeroporto de Zvartnots, em Erevan.

Os manifestantes bloquearam, com automóveis, as entradas dos vários ministérios na capital onde muitas pessoas se concentram.

A polícia tem tentado convencer os manifestantes a abandonar os locais de bloqueio, mas sem recurso à força para dispersar os protestos.