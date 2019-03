O governo finlandês foi forçado a demitir-se esta sexta-feira depois de não ter conseguido passar uma reforma social e de saúde, que era uma peça-chave no seu programa. Sai desta forma o governo composto por uma coligação de partidos de direita, que irá manter-se em funções de gestão até ser formado um novo executivo.

O primeiro-ministro finlandês Juha Sipila afirmou estar "muito desiludido" com a falha das negociações parlamentares e, em resposta, apresentou a sua demissão ao presidente do país, Sauli Niinsto, que a aceitou.

Niinsto quer que o novo governo tome posse antes de a Finlândia assumir a presidência rotativa da União Europeia , o que acontece a 1 de julho.

O governo demissionário, que junta o partido Centro (liberal), a Coligação Nacional (centro-direita) e a Reforma Azul (fundado por dissidentes do partido de extrema-direita Verdadeiros Finlandeses) estava a tentar aprovar há 14 meses uma reforma no sistema nacional de saúde, de acordo com a televisão YLE.

Tendo em conta que a população do país está cada vez mais envelhecida e que esta tem uma das taxas de envelhecimento mais rápidas da Europa, o objetivo das medidas era conter a subida dos gastos com a saúde transferindo para os municípios parte da responsabilidade com esta área. De acordo com as contas do governo, a proposta iria cortar a subida dos gastos com os cuidados de saúde de 2,4% para 0,9% nos próximos dez anos. A oposição era contra a ideia por esta implicar um aumento da participação do setor privado no sistema de saúde.

Depois de várias tentativas, os três partidos que formam o governo conseguiram chegar a um acordo, mas a proposta do programa final foi rejeitada pela comissão parlamentar de assuntos constitucionais, por esta não respeitar o direito da igualdade de todos os finlandeses.

A grande maioria dos políticos finlandeses concorda que há necessidade de uma reforma social no país, mas a questão é debatida há anos porque ainda não houve uma concordância na forma de como deve ser o novo modelo.