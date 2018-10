Quim Torra, o líder catalão, ameaçou deixar de apoiar o primeiro-ministro espanhol se este não fizer uma proposta de um referendo de autodeterminação até Novembro. Madrid respondeu-lhe e pediu-lhe "serenidade e calma".

A Ministra da Educação e porta-voz do Governo espanhol Isabel Celaá deixou esta terça-feira um aviso ao líder catalão, depois de ter ameaçado deixar de apoiar o primeiro-ministro espanhol, caso este não apresentar uma oferta de um referendo de autodeterminação à Catalunha até Novembro. Celaá declarou que o Executivo de Espanha "não aceita ultimatos e mantém a sua resolução em continuar pela via do diálogo" na Catalunha, recomendando "serenidade e calma" a Quim Torra.

"O presidente da Generalitat não tem de esperar pelo mês de Novembro para conhecer a nossa resposta. Damo-la agora mesmo. É: auto-governo e não independência; convivência e não independência", retorquiu a porta-voz de Madrid.

Torra afirmou no Parlamento catalão que "Caso não haja uma proposta para exercer este direito de autodeterminação de maneira acordada, vinculativa e reconhecida internacionalmente antes de Novembro, o independentismo não poderá garantir qualquer tipo de estabilidade no Congresso dos Deputados ao senhor Pedro Sánchez", ameaçando desta forma parar de apoiar o governo minoritário de Sánchez, caso o político não assuma "compromissos concretos e corajosos", e alertando o governo de Espanha que a sua paciência "não é infinita".

"Este governo assumirá todas as consequências", disse Torra. "Um referendo pode ganhar-se ou perder-se, mas a democracia sairá sempre reforçada", acrescentou num discurso que durou mais de uma hora.

Sánchez, apesar de ter uma minoria de deputados (84 em 350), conseguiu chegar ao poder após aprovar uma moção de censura contra Mariano Rajoy e obter o apoio dos independentistas catalães da Esquerda Republicana da Catalunha e do Partido Democrata Europeu Catalão e outros.

A intervenção de Quim Torra ficou marcada pelo aniversário do primeiro referendo independentista e dos confrontos que invadiram as ruas de Barcelona na segunda-feira passada, com manifestantes a tentarem invadir o Parlamento catalão e lutas entre manifestantes e forças de segurança.