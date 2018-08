O governo espanhol aprovou o decreto de lei para exumar os restos mortais do ditador Francisco Franco do Valle de los Caídos, o monumento que o próprio mandou construir de forma marcar a sua vitória na Guerra Civil de Espanha em 1936, que o levou ao poder.Depois da aprovação do decreto lei que modifica a Lei da Memória Histórica aprovada pelo governo de Zapatero em 2007, será possível começar o processo de exumação dos restos do ditador. Serão ainda introduzidas cláusulas que darão "máxima cobertura legal" à decisão jurídica contra prováveis reclamações.Segundo o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, este não será um processo apressado e imediato, invés vai alongar-se durante algum tempo para ser feito de forma correcta.Esta decisão, que já era esperada, foi bastante contestada pela família do antigo ditador que terá

um mês para se opor, podendo a exumação não ocorrer até Outubro.

Entre as opções para o destino dos restos mortais do ditador está a colónia de Mingorrubio – onde estão enterrados membros da família Franco –, no cemitério El Pardo. De acordo com o El Confidencial, até agora o destino dos restos mortais era uma incógnita.