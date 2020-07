Governo do Reino Unido não investigou intereferência Russa no Brexit

O governo britânico e os seus serviços de inteligência foram incapazes de fazer uma avaliação da interferência russa no referendo do Brexit, em 2016, concluiu um relatório sobre o tema elaborado pelo comité de segurança do parlamento. De acordo com este mesmo documento citado pelo jornal The Guardian, os responsáveis britânicos "não viram nem procuraram" provas de uma possível interferência "nos processos democráticos do Reino Unido".O comité que faz o escrutínio das ações dos serviços secretos britânicos esclareceu ainda que não foi produzido qualquer documento que comprove as tentativas de interferência da Rússia no referendo da saída britânica da União Europeia (UE), ao contrário do que mostraram os serviços secretos norte-americanos. "Esta situação contrasta com a forma como os EUA lidaram com as acusações de interferência russa nas eleições presidenciais de 2016", na qual foi produzida uma avaliação dois meses depois das eleições que terminaram com a vitória do presidente dos EUA. Em contra partida, o MI5, no início do inquérito, entregou "seis linhas de texto" sobre a possível interferência russa.De acordo com a equipa que avaliou o processo, a atitude do MI5 "careceu de lógica" no sentido em que o tema era de extrema importância para a segurança do país, a missão essencial desta instituição.O comité explica ainda que como não foi feita a valiação, era impossível saber se de facto o Kremlin tinha tentado influenciar o referendo britânico do Brexit. "Mesmo que a conclusão de uma avaliação como esta mostrasse que houve uma interferência mínima, seria um sinal de que o processo democrático do Reino Unido se tinha mantido seguro", refere o relatório.O relatório cita alguns estudos que apontavam para a grande quantidade de histórias "anti-União Europeia" a correr no Russia Today e no Sputnik TV aquando da data do referendo e ainda o uso de bots e trolls nas redes sociais que apontavam para uma intenção de influenciar o processo de escuta.O Sunday Times referia o relatório afirmando que a proximidade de agentes russos ao Partido Conservador e a Boris Johnson permitem desvendar uma alegada interferência russa nos referendos do Brexit em 2016 e no referendo da independência Escocesa em 2014. O jornal revelava ainda que o empresário russo Alexander Temerko, que já trabalhou para o Ministério da Defesa russo, já doou mais de 1,4 milhões de euros aos conservadores, além de ter elogiado publicamente Boris Johnson.De acordo com os meios de comunicação britânicos, este relatório estava pronto deste outubro de 2019, mas o governo conservador foi adiando a sua publicação devido às eleições que tiraram Theresa May da liderança do partido. O próprio comité foi desmembrado com as eleições de dezembro do ano passado e só foi reconstituído a semana passada.