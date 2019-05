Governo alemão sugere a judeus que não usem kippah em todo o lado

Só na Alemanha, desde 2017 os crimes de ódio contra judeus aumentaram em 20%, de acordo com os dados do ministério do interior daquele país eruopeu. Em 90% dos casos, a origem destes ataques está relacionada com a extrema-direita, apurou o governo alemão. Em 2018 foram registados 62 crimes motivados pelo anti-semitismo. Em 2017 esse número era de 37. Este aumento levou à criação do cargo de comissário para o anti-semitismo.



De acordo com o comissário atual, a "Internet e as redes sociais contribuíram em grande parte" para este aumento dos ataques, bem como "ataques contra a cultura da memória", refere. Klein sugeriu ainda que professores, polícias e advogados devem receber formação para conseguirem identificar o que é um comportamento inaceitável e o que pode ou não ser autorizado.



O presidente israelita, Reuven Rivlin, condenou as declarações de Klein, afirmando que as mesmas são uma capitulação ao anti-semitismo. "Os medos sobre a segurança dos judeus alemães são uma capitulação ao anti-semitismo e uma prova de que, de novo, os judeus não estão a salvo em solo alemão", disse Rivlin.

O comissário alemão para o anti-semitismo sugeriu aos cidadãos judeus que não utilizassem a kippah tradicional, devido aos ataques levados a cabo contra judeus nos últimos tempos. "Não posso aconselhar os judeus a utilizarem a kippah em todo o lado, durante todo o tempo, na Alemanha", disse este sábado Felix Klein.Os ataques anti-semitas têm estado a aumentar exponencialmente nos últimos anos em vários países europeus. De acordo com um estudo realizado junto de judeus a habitarem em países da União Europeia, em dezembro, 89% dos membros deste grupo étnico e religioso acreditam que o antis-semitismo tem vindo a aumentar nos seus países nos últimos 10 anos.