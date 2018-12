O cetáceo foi morto com nove facadas. A Guardia Civil está a investigar o caso e suspeita que terá sido um pescador a atacar o animal.

Um golfinho foi encontrado morto na praia Almería, na Andaluzia, com vários ferimentos e com o nome "Juan" recortado na pele, provavelmente por uma navalha ou semelhante. O golfinho listrado fêmea, uma espécie protegida e o cetáceo mais frequente do Mediterrâneo Ocidental, terá sido assassinado em alto mar e deu à costa horas depois.

A fêmea, com 1,65 metros de comprimento e 45 quilos, era jovem, com aproximadamente seis anos. Foi vista por uma moradora de uma urbanização localizada em Roquetas de Mar no dia 14 de Dezembro à noite, que rapidamente chamou as autoridades espanholas.

O caso está a ser investigado pela Guardia Civil e pela associação de resgate e recuperação de fauna marinha Equinac. Os investigadores da organização animal, Manuel Rodríguez e Ana de Castro, depararam-se com o cadáver do animal num estado inicial de putrefacção, com oito facadas superficiais do lado esquerdo da cabeça e outra mais profunda na parte lateral com cerca de 20 centímetros de extensão. Na pele húmida e preta do animal estava escrito o possível nome do seu homicida, que terá sido efectuado com uma faca comprida e própria do material de pescadores - indício que está a levar os agentes espanhóis a suspeitar que o atacante trabalhe neste ramo.





"O golfinho apresentava lacerações perto da cabeça e um corte considerável que chegava quase ao pulmão. A surpresa foi encontrar que tinha tatuado o nome 'Juan' na mesma parte lateral", descreve Eva María Morón da Equinac, ao El Mundo. A coordenadora esclarece ainda que, com base nas feridas húmidas e com resquícios branco, os golpes não teriam sido feitos na praia.

"Estes animais podem morrer de idade, de enfermidades, por falta de comida… Nenhuma destas causas motivou a morte deste exemplar. Era um golfinho que estava aparentemente saudável quando o mataram", pensa Manuel Rodríguez, também membro da associação.

David Domínguez, porta-voz da Guardia Civil considera que que "os indícios no corpo mostram que não terá sido um acidente" e que o atacante "sabia o que estava a fazer" – as facadas foram desferidas com o animal ainda vivo, mas a inscrição do nome espanhol foi feita post-mortem, segundo a polícia espanhola.

As autoridades ainda não têm suspeitos, mas asseguraram que ainda não desistiram de encontrar quem feriu e matou o golfinho.