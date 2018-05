Giuseppe Conte desiste de formar governo em Itália

O jurista foi mandatado para formar Governo, mas acabou por desistir.

O primeiro-ministro indigitado italiano, Giuseppe Conte, desistiu de formar governo, informou fonte do gabinete presidencial este domingo. O político tinha estado reunido com o Presidente italiano Sergio Mattarella.



Luigi Di Maio, líder do partido anti-sistema Movimento 5 Estrelas, e Matteo Salvini, do La Liga, tinham proposto a Mattarella o nome de Conte para primeiro-ministro do novo Governo italiano, mas o jurista não conseguiu formar governo.



Conte esteve sob fogo nas passadas semanas pela sua ligação com o caso "Stamina", uma fraude médica em que participou indirectamente como advogado.



No entanto, Conte mostrou-se confiante de que teria condições para servir como primeiro-ministro: "Sou professor e advogado, defendi as causas de várias pessoas, agora defenderei os interesses dos italianos em todas as sedes da União Europeia e internacionais, dialogando com as instituições".

O Presidente italiano já se pronunciou, afirmando que ninguém o pode acusar de ter impedido a formação de um governo, cita o jornal The Guardian.