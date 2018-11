Angela Merkel está à frente do destino da Alemanha – e em parte da União Europeia – desde 2005. Mas agora a chanceler alemã anunciou que não se iria recandidatar à liderança do partido ou à chancelaria do país. Merkel ainda não abandonou a liderança dos Democratas Cristãos (CDU), mas já há quem ponha os olhos no lugar da chanceler, como o empresário Friedrich Merz.

Merz esteve afastado das lides políticas nos últimos anos depois de Merkel o ter afastado do cargo de líder parlamentar em 2002, mas actualmente surge como principal candidato a substituir Angela Merkel como líder do CDU e, possivelmente, ser o próximo chanceler alemão.



A direcção da União Democrata-Cristã (CDU) reuniu-se, este domingo, em Berlim para debater a sucessão de Angela Merkel na liderança do partido.

Desde 2009 que Merz não está no Bundestag, o parlamento alemão, no entanto nunca deixou de se movimentar entre o CDU, mesmo concentrando-se principalmente na sua carreira de empresário, relembra a agência noticiosa Reuters. E nestes anos de reclusão política, soube esperar pelo momento ideal para se recandidatar. Merkel está na liderança do CDU desde 2002 – há 16 anos – e a sua posição como líder do país tem vindo a ser enfraquecida por sucessivas pequenas vitórias por parte da extrema-direita no país, a mais recente das quais, em Haddel. Foi na sequência dessa vitória "poucochina" da CDU que Merkel anunciou que iria abandonar a liderança partidária.