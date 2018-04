Cinco homens acusados de violar uma jovem, e que filmaram o acto, foram absolvidos de violação.

Um grupo de freiras que vivem em regime de clausura (não saem do convento a não ser em caso de emergência) em Espanha manifestou o seu apoio à vítima de A Manada, o grupo de cinco homens que violou uma mulher e filmou as agressões em 2016.



Via Facebook, as carmelitas descalças de Hondarribia escreveram um texto de apoio. "Nós vivemos em clausura, usamos o hábito quase até aos tornozelos, não saímos à noite (a não ser que haja emergências), não vamos a festas, não ingerimos álcool e fizemos voto de castidade. É uma opção que não nos torna nem melhores nem piores que ninguém, apesar de paradoxalmente nos fazer mais livres e felizes que muitos. E porque é uma opção livre, defenderemos com todos os meios ao nosso alcance (este é um) o direito de todas as mulheres a fazer LIVREMENTE o contrário sem que sejam julgadas, violadas, amedrontadas, assassinadas ou humilhadas por isso", lê-se no perfil da irmã Patricia Noya, que gere a página das freiras nesta rede social. O texto termina com a frase "Irmã, eu acredito em ti".



<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpatricia.noyaarrizabalaga%2Fposts%2F10212039105077212&width=500" width="500" height="307" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" allow="encrypted-media"></iframe>



Numa entrevista à rádio Euskadi, Noya considerou que o Facebook "é um dos meios que temos ao nosso alcance para mostrar a nossa solidariedade com essa mulher em concreto e todas as mulheres que tenham de pensar duas vezes antes de atravessar uma rua escura, antes de voltarem para casa sozinhas; e que têm de planear sempre com quem voltar, quando e como. E que ainda têm que se sentir julgadas e ameaçadas por isso".



"Há muitas coisas que não sabemos, mas acreditamos que na nossa posição, de alguma maneira contrária, é importante dizer: isto não é uma reivindicação de algumas mulheres, é de toda a sociedade, e nós que estamos aqui em regime de clausura e não saímos à noite, também nos sentimos ameaçadas e também nos sentimos implicadas em tudo isto e em tudo o que compõe uma injustiça", frisou a irmã.



Em Pamplona, durante a festa de San Fermín de 2016, uma rapariga de 18 anos foi violada por cinco homens que se autointitulavam "A Manada". Findo o julgamento, os arguidos José Ángel Prenda, Alfonso Cabezuelo, Antonio Manuel Guerrero, Jesús Escudero e Ángel Boza foram condenados por abuso sexual, e não por violação. A sentença foi de nove anos de prisão, uma indemnização de 50 mil euros à vítima e o impedimento de a contactar durante cinco anos.



A jovem defendeu que o sexo não foi consentido, algo que o grupo diz não ser verdade. Ela diz ter ficado em estado de choque e por isso não resistiu. Sobre o vídeo da agressão filmado pelos homens, a polícia indicou que a jovem manteve-se "passiva e neutra", que não foi "participativa" e que houve "humilhação". "Só queria que tudo acabasse depressa e então fechei os olhos para não ter de ver nada", afirmou a jovem em depoimento ao tribunal.





Depois da sentença eclodiram vários protestos por Espanha.