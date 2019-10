Freira escreve tese sobre abusos sexuais cometidos por padres a freiras

A freira togolesa Makamatine Lembo defendeu uma tese sobre o abuso sexual a freiras por padres na Pontifícia Universidade Gregoriana. Lembo recebeu o diploma com a nota honrosa Summa Cum Laude, relata a agência de notícias norte-americana Associated Press.

A dissertação de Lembo - apresentada na Pontifícia Universidade Gregoriana, em Roma, Itália – focou-se em nove freiras vítimas de abusos sexuais por padres, em cinco países subsarianos. As experiências narradas por estas freiras são de abuso, silêncio, culpa, gravidez, abortos e algumas até contam que tentaram o suicídio.



"Na maioria dos casos, as irmãs que engravidaram - de um sacerdote - deixavam a congregação", disse Lembo na sua tese. Uma das freiras decidiu ter o filho, "desapareceu" por um tempo e, depois de dar à luz, entregou a criança para adoção. De seguida, sublinha Lembo, voltou ao mesmo sítio onde foi abusada e junto do mesmo clérigo.



A conclusão da freira foi que as consolidações de décadas de desequilíbrios de poder entre padres e freiras tornaram impossível o consentimento, pois muitas vezes envolviam padres a trocar dinheiro com as irmãs empobrecidas em troca de sexo – depois de um longo processo de relações sexuais em que, segundo Lembo, as freiras sentiam-se presas e não podiam escapar.

Lembo percebeu que as trocas de sexo por dinheiro não eram consensuais quando as irmãs lhe relataram o sentimento de tormento espiritual e que os relacionamentos lhes causavam sofrimento emocional. Nesse momento, a freira inspirou-se e decidiu estudar estas mulheres.

O júri que avaliou a irmã Lembo elogiou a sua coragem ao apontar e questionar esses problemas. Um membro elogiou-a "em nome das mulheres consagradas em todo o mundo".

A freira falou com a Associated Press e afirmou: "Temos que fazer algo para libertar estas mulheres. Devemos ajudá-las a ter coragem de dizer ‘não’".

Desde que o Papa Francisco reconheceu que a Igreja tem que tratar melhor os casos de abuso sexual no seu seio que surgiram cada vez mais relatos de má conduta sexual por parte dos padres, indica a Associated Press. O fim do silêncio sobre o abuso de freiras por parte dos padres começou com um artigo publicado em fevereiro na revista Women Church World, um suplemento do jornal oficial do Vaticano L’Osservatore Romano, escrito pela editora Lucetta Scaraffia.