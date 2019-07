A carregar o vídeo ...

O antigo campeão de jetski francês e militar na reserva Franky Zapata vai tentar atravessar o Canal da Mancha em cima de uma prancha voadora.Zapata espera atravessar o Canal entre Sangatte, perto de Calais, e terminar a viagem em St Margaret’s Bay, Dover. A travessia vai ocorrer esta quinta-feira, para celebrar o 110º aniversário da primeira travessia do Canal da Mancha em avião, realizado por Louis Blériot.Apesar de o aparelho permitir atingir velocidades aproximadas dos 190 km/h, Zapata vai reduzir a velocidade para, no máximo, chegar aos 140 km/h. Vai ser preciso atestar o aparelho a meio da viagem de 20 minutos.Zapata, de 40 anos, inventou esta prancha voadora que permite voar através da propulsão de cinco motores e que permite ao utilizador deslocar-se a 190 quilómetros por hora. A ministra das Forças Armadas francesa, Florence Parly, referiu que esta invenção pode vir a ter utilização militar.O presidente francês Emanuel Macron partilhou, no 14 de julho, dia da Tomada da Bastilha, a demonstração de Zapata com a legenda: "Orgulho nas nossas tropas, modernas e inovadoras".Segundo o ex-militar, a hipótese de conseguir atravessar o Canal é de 30%, segundo o jornal britânico The Guardian.