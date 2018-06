Duas meninas, de três e cinco anos, foram encontradas mortas na cama em Limonest, França, no domingo dia 10. O apartamento em que viviam destina-se à habitação de elementos da guarda nacional francesa.A mãe descobriu as meninas e alertou as autoridades. Quando chegaram ao local, os bombeiros ainda tentaram reanimar as crianças, mas sem sucesso. Os primeiros exames não encontraram vestígios de luta, equimoses ou golpes. Segundo o Le Parisien, estão a ser investigadas as hipóteses de envenenamento ou intoxicação.A mãe ficou em choque e foi hospitalizada. O pai não se encontrava em casa no momento do incidente. O casal estava em processo de separação, indica o jornal La Libre. Além da mãe, encontravam-se mais duas pessoas na casa quando as meninas morreram.A autópsia às crianças será realizada esta segunda-feira. O inquérito às causas da morte está a ser dirigido pela esquadra de Lyon.