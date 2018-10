Relatório mostrou-se inconclusivo quanto aos motivos para número anormalmente alto de crianças que nasceram com defeitos nos braços. Mas Governo vai pedir nova investigação.

A ministra da saúde francês anunciou uma investigação ao caso das dezenas de bebés que nasceram com defeitos nos membros superiores em várias partes do país. Agnès Buzyn considera "inaceitável" que ainda não seja encontrada nenhuma razão para este facto.



Buzyn afirmou que decidiu, em junção com o ministro do Ambiente francês, François de Rugy, voltar a investigar o caso de 14 crianças que nasceram com braços inutilizáveis ou mesmo sem braços desde 2007. Estas declarações surgem duas semanas depois de autoridades de saúde terem anunciado que não haviam encontrado qualquer explicação viável.



Os casos foram registados em três zonas: sete entre 2009 e 2014 em Ain, três entre 2011 e 2013 em Brittany e três casos entre 2007 e 2008 em Loire-Atlantique.



Um relatório publicado a 4 de Outubro pela agência pública de saúde francesa refere que não foi encontrada uma "exposição comum" a substâncias que possa explicar estes defeitos congénitos, referindo que os números em Brittany e Loire-Atlantique eram excessivos, quando comparados com outras regiões francesas.



Por ano, em França, nascem menos de 150 crianças com defeitos nos membros superiores. Por norma, esta condição está relacionada com a exposição da mãe a certos químicos ou a medicação durante a gravidez que fazem com que os membros não se desenvolvam totalmente enquanto feto.



A ministra da Saúde anunciou que uma equipa de peritos ambientais se iria juntar à investigação de forma a conseguir encontrar um motivo para o caso. "Não nos podemos dar como satisfeitos enquanto continuarmos a dizer que não encontrámos uma causa. É inaceitável", afirmou Buzyn, em declarações à LCI.