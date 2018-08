Depois do caso de Marie Laguerre, a jovem de 22 anos agredida em plena luz do dia e à frente de testemunhas num café parisiense depois de se ter recusado aceitar um comentário sexista de um homem, o Parlamento francês quis aprovar rapidamente um novo projecto de lei contra a violência sexual e sexista. O diploma irá multar o assédio sexual verbalizado no espaço público, através da Internet e aumenta o prazo de prescrição para crimes de violação de menores (de 20 para 30 anos).

A proposta legislativa foi aprovada em sessão parlamentar com 92 votos a favor de um total de 100 lugares.

Relativamente ao assédio verbal, o projecto de lei irá implementar multas que podem ir até aos 750 euros a "injúrias sexistas". "Será castigada a intenção ou conduta sexista ofensiva da dignidade da mulher", "degradante ou humilhante", e até mesmo "intimidatória ou hostil", segundo o diário espanhol El Mundo. O assédio feito através da Internet também será criminalizado.

O projecto de lei do governo de Macron prevê também que se os agressores reincidirem no assédio em espaço público, as multas podem subir até aos 3000 euros, definindo o comportamento como a realização de comentários obscenos à fisionomia ou indumentária, olhares insistentes ou perguntas intrusivas e indesejadas. Este prevê ainda que a pena de prisão possa atingir um ano e 15 mil euros de multa a quem filme ou fotografe outras pessoas sem o seu expresso consentimento.

No que toca a crimes de violação de menores, esta passará a ser criminalizada quando não houver "consentimento" resultante de uma "coacção moral" e por um efeito "surpresa", decorrentes de uma situação de superioridade sobre uma vítima "que não tem o discernimento necessário para consentir tais actos".

O diploma, proposto por Marlène Schiappa, secretária de Estado da Igualdade do Estado francês, não especifica, porém, se a denúncia deve ser feita numa esquadra ou no local onde a agressão ocorra.

Schiappa revelou no Parlamento que o diploma pretende combater os vários últimos casos mediáticos de violação de menores e episódios de assédio e abuso de mulheres em França, como o caso da semana passada que colocou o país à procura do agressor de Marie Laguerre. O caso Weinstein também motivou seis meses de debate parlamentar sobre diversas formas de violência sexual na sociedade francesa, que culminou agora com a aprovação da lei proposta pela política francesa, que vê este outorgamento como uma prova da mudança de mentalidades que não aceita como natural o assédio verbal na sociedade. "Não tolero este tipo de comportamento. Não posso ficar calada, não devemos ficar calados", defendeu Laguerre depois do episódio que sofreu.

Já em Março de 2018, o governo francês apresentou no Parlamento um pacote legislativo que visava punir crimes de violência sexual, como multas a comentários de assédio sexual em locais públicos. As multas podiam ir entre os 90 e os 750 euros.





Falhas na legislação

Segundo o Le Monde, este diploma falha em determinar a idade mínima de consentimento de relação sexual – um dos grandes objectivos do governo de Macron. No texto, escreve o jornal francês, nota-se os esforços para ajudar as instâncias judiciais francesas a determinar se um acto sexual com penetração em que esteja envolvido um menor seja violação ou não. Até agora, a única determinação que os juízes de França têm nesta matéria é que crianças com cinco anos ou menos não podem dar consentimento - isto depois de o caso do julgamento de um homem de 28 anos acusado de abusar sexualmente de uma criança de 11 ter terminado com uma sentença por abuso e não por violação, tal como os advogados da menor requeriam.

Em Portugal, a idade mínima de consentimento de actos sexuais é a partir dos 16 anos.

A oposição, apesar de ter votado a favor do diploma, acusa-o de ter um alcance "decepcionante" e mais baseado em "palavras do que actos". Clémentine Autain, deputada de esquerda, define que a versão final do mesmo "é miserável", em declarações à mesma publicação. "Se há uma violação, se há assédio e agressões sexuais, é porque vivemos numa sociedade dominada pelos homens. […]. Continua a não haver qualquer inversão do ónus da prova nos julgamentos que envolvem violação de menores."

A "lei do piropo" em Portugal

Em 2015, Portugal procedeu a uma alteração legislativa que criminaliza actos de assédio verbal e pune estes crimes de importunação sexual até 3 anos de prisão, previstos no Código Penal. A "lei do piropo", como ficou comummente conhecida, foi efectuada no âmbito da Convenção de Istambul - a convenção para a prevenção e o combate à violência contra as mulheres assinada em 2011.

No crime de importunação sexual, os actos de carácter exibicionista, propostas de teor sexual e constrangimento a contacto de natural sexual, como apalpões, pode ser punido com pena de prisão ou pena de multa até 120 dias.

Até Agosto de 2017, 733 inquéritos foram abertos pelas autoridades no âmbito deste crime, segundo o Ministério Público (MP). No mesmo período, o MP procedeu a 75 acusações de crimes de importunação sexual.