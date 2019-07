A carregar o vídeo ...

França celebrou o Dia da Bastilha este domingo, 14. Para além do desfile de quatro mil militares a pé, a bordo de 196 veículos ou montados em 237 cavalos e de mais de 100 meios aéreos (helicópteros e aviões), a estrela do desfile foi o antigo campeão do mundo de jet-ski, o francês Franky Zapata, que sobrevoou na sua flyboard o espaço frente à tribuna onde estava o presidente Emmanuel Macron e os convidados (entre eles o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa).Zapata inventou esta prancha voadora que permite voar através da propulsão de cinco motores e que permite ao utilizador deslocar-se a 190 quilómetros por hora. A ministra das Forças Armadas francesa, Florence Parly, referiu que esta invenção pode vir a ter utilização militar.O presidente francês Emanuel Macron partilhou a demonstração de Zapata com a legenda: "Orgulho nas nossas tropas, modernas e inovadoras".Foram ainda apresentadas novas invenções para os militares como o robô que funciona sem recorrer ao sistema de GPS, o robô Colossus usado pelos bombeiros de Paris no incêndio de Notre-Dame ou o minidrone Black Hornet, dotado de uma câmara de alta resolução, refere o Diário de Notícias.