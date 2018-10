O presidente francês, Emmanuel Macron, foi criticado por ter tirado uma fotografia junto a dois jovens negros enquanto estes faziam gestos "obscenos".

O presidente francês, Emmanuel Macron, apareceu recentemente numa fotografia acompanhado de dois jovens franceses de ascendência africana. Esta fotografia causou indignação entre alguns sectores franceses.



Bastante criticado pelo seu modelo presidencial afastado das massas - foi mesmo descrito como o Presidente Júpiter, no Eliseu -, Macron lançou recentemente um novo estilo presidencial mais "popular". O presidente francês aproveitou a sua visita às Antilhas francesas para lançar esta nova campanha mais próxima das massas.



Num estilo presidencial semelhante ao do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, Macron tirou fotografias com dezenas de pessoas - a quase todas aquelas que requisitaram uma fotografia.



Até agora nada parece particularmente passível de causar indignação, mas uma das fotografias causou particular impacto. Nela, Macron surge sem casaco, ao lado de dois jovens negróides, um deles em tronco nu, e em que ambos fazem gestos com as mãos. Um dos jovens - o de tronco nu - tem o dedo médio erguido e o segundo com a mão com o dedo indicador e mindinho erguidos. Macron aparece entre os dois a sorrir.



Muitos dos que viram esta fotografia afirmam que a mesma "não dignifica a imagem presidencial" e classifica os gestos dos jovens como "obscenos". Entre os críticos contam-se a anterior candidata à presidência francesa Marine Le Pen, que ficou em segundo lugar nas eleições que levaram Macron ao Eliseu. Nas redes sociais, a ex-líder do partido conservador e anti-imigração Frente Nacional, afirmou que não encontrava palavras para descrever "a sua indignação". "A França não merecia isto. É imperdoável", disse numa publicação em que mostrava a fotografia em causa.