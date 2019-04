O Der Spiegel foi mesmo obrigado a apagar notícias relacionadas com a então alegada evasão fiscal de Cristiano Ronaldo.



Num comunicado, a Der Spiegel relembra todo o caso que começou com uma série de artigos publicados em 2016 depois de uma investigação de 60 jornalistas de uma rede europeia a partir de informações da plataforma Football Leaks.



No processo contra a revista, os advogados não questionam a veracidade dos documentos, mas acusam a Der Spiegel de os ter obtido de forma indevida. Durante mais de um ano, período no qual foram anunciadas sentenças judiciais contra Özil e Cristiano Ronaldo, a revista esteve proibida de publicar artigos sobre o assunto.



Cristiano Ronaldo pagou cerca de 20 milhões de euros ao Fisco espanhol e foi condenado a dois anos de prisão com pena suspensa por evasão fiscal.

