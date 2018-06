Terminadas a autópsia e a análise às roupas de Maëlys de Araújo, as autoridades concluíram que a menina não foi violada.A criança luso-descendente de nove anos foi assassinada em França em Agosto de 2017. Desapareceu durante uma festa de casamento em Pont-de-Beauvoisin. Só em Fevereiro de 2018 é que o homicida confesso, Nordahl Lelandais, contou o crime e mostrou onde se tinha desfeito do corpo da criança.Maëlys morreu devido às lesões violentas que sofreu. "Não há qualquer elemento que permita afirmar que ele tenha violado a criança", indicou fonte policial citada pelo jornal L’Express. "Não há outra lesão, nenhuma outra fractura ou fissura, apesar do exame muito detalhado feito aos seus ossos e crânio."Lelandais sempre alegou que não tinha abusado sexualmente da menina, que morreu na sequência de um golpe desferido dentro da viatura do antigo militar.O funeral da menina está marcado para sábado, dia 2 de Junho, na igreja de Tour-du-Pin. As pessoas que queiram comparecer são convidadas a levar uma flor branca.