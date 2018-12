A cantora colombiana terá declarado as Bahamas como a sua morada fiscal, apesar de ter morado em Espanha durante maior parte do tempo.

A Autoridade Tributária de Barcelona apresentou uma queixa contra a cantora Shakira por fraude fiscal, afirmando que a colombiana terá defraudado o Estado em 14,5 milhões de euros. O Ministério Público concluiu que a artista colombiana simulou possuir morada fiscal nas Bahamas para evitar pagar impostos em território espanhol.



A procuradoria espanhola atribui a Shakira seis delitos de fraude fiscal cometidos entre 2012 e 2014. É ainda acusado um advogado que terá auxiliado a cantora a fugir ao pagamento dos impostos.



Segundo a acusação, Shakira terá utilziado empresas registadas em paraísos fiscais para esaconder os seus recibos das Finanças. Segundo o ministério público, a residência da cantora era Espanha, depois de assentar em Barcelona com o noivo, o jogador do Barcelona Gerard Piqué.



Segundo a lei espanhola, quando um cidadão passa metade de um ano e um dia em Espanha, deve ser considerado residente nacional, em termos fiscais e deve pagar os seus impostos naquele país.



Segundo a acusação citada pelo El País, a cantora morava em Espanha "de forma habitual" desde 2012. Primeiro, habitou em Barcelona, mas depois passou para uma casa em Esplugues, que se tornou o "seu domicílio familiar". Quando a cantora saía do país era para férias ou para trabalho, mas sempre em períodos de "curta duração". A Autoridade Tributária refere apenas uma excepção: quando a cantora participou semanalmente no programa The Voice, nos EUA. Exceptuando esse período, a cantora "permaneceu de forma efectiva em Espanha" durante grande parte do ano.



Segundo o jornal espanhol, a defesa argumentou que Shakira esteve "em várias ocasiões", nas Bahamas, onde teria residência fiscal. Há alguns anos, a cantora morou com o seu ex-namorado Antonio de la Rúa naquele arquipélago. A Autoridade Tributária desmente as delcarações e afirma que a cantora "não esteve sequer um dia", nas Bahamas, concluindo que a cantora tinha a obrigação de pagar impostos em Espanha sobre todos os seus rendimentos mundiais.