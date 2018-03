O estado de saúde da filha do ex-espião russo, Sergei Skripal, Yulia, de 30 anos, envenenada juntamente com o pai em Salisbury, no início do mês, está a melhorar, disse em comunicado o hospital.

O hospital informou que o polícia, que primeiro chegou junto de pai e filha e que também foi hospitalizado, já teve alta e que continuam internados apenas dois doentes vítimas do ataque com o agente nervoso novichok.

"Apenas dois doentes permanecem no hospital. Nós estamos satisfeitos de puder informar-vos que Yulia Skripal está a recuperar rapidamente e não se encontra mais em estado crítico. A condição dela agora é estável", disse em comunicado o Hospital de Salisbury.



"Ela está a responder bem aos tratamentos, mas continua a receber cuidados especializados 24 horas por dia", esclareceu a directora clínica do hospital, Christine Blanshard.

Mas as boas notícias não se estendem ao pai. "O pai dela permanece em estado crítico, mas estável."