Jaimie-Marie Degge fez aquilo que nenhuma pessoa deseja fazer: uma chamada de despedida para a família. A britânica de 30 anos agarrou-se a uma rocha no mar e fez a chamada para a família, assustada pelas chamas, o fumo e até o nível da água. Degge achava que não ia sobreviver e por isso fez a chamada para o pai, que estava a cuidar das suas duas filhas, em Londres.

"Eu só queria falar com ele para lhe dizer que tinha de se certificar que as minhas filhas se iam lembrar de mim", disse a mulher ao Daily Mail. "Pai, por favor, assegura que as minhas crianças são criadas juntas. Que se amam uma à outra como eu as amo. Não deixes que elas se esqueçam de mim e assegura-te que elas saibam que eu as amo", terá dito Jaimie-Marie.

A mulher estava de férias com a mãe em Mati, na Grécia, quando foram surpreendidas pelas chamas. "Eu achava que nunca mais ia ver as minhas meninas, foi horrível", confessou.

"Quando soubemos das chamas começámos a entrar em pânico, agarrámos nos nossos passaportes e entrámos no carro e começámos a conduzir", contou a mulher ao jornal inglês. "Conduzimos durante 30 segundos e vimos uma casa em chamas a algumas portas da nossa. Havia pessoas a agarrar o carro e tentar entrar e eu só gritava para a minha mãe para ela arrancar", conta Jaimie, que diz que estava tudo escuro devido ao fumo e que o pânico levava os carros a baterem uns nos outros.

As mulheres tiveram de abandonar o carro devido às chamas e conseguiram chegar à praia, onde estavam centenas de pessoas já dentro de água, como fizeram as duas mulheres.

Os incêndios desta semana na Grécia fizeram 85 vítimas mortais confirmadas e deixaram centenas sem casa. O governo grego suspeita que estes fogos tenham tido mão criminosa.