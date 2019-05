Ferry italiano com 250 passageiros à deriva no mar Adriático

Um ferry italiano com 250 passageiros e 92 tripulantes a bordo registou problemas técnicos a caminho de Split, na costa do mar Adriático, esta quinta-feira.

Segundo a empresa detentora do barco, os mecânicos a bordo do ferry estão a tentar resolver o problema e levar os passageiros para terra.

A empresa não adiantou mais detalhes, contudo a imprensa croata noticiou que um dos motores da embarcação estava com uma avaria e que o navio se encontra à deriva no norte do mar Adriático.



O 'ferry' viajava do porto italiano de Ancona e deveria ter chegado a Split por volta das 5h00 locais (4h00 em Lisboa).