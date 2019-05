A vice-presidente do organismo que gere o futebol espanhol destacou o "trabalho magnífico" que a Unidade de Delinquência Especializada e Violenta "está a desenvolver em áreas como a corrupção no desporto e o branqueamento de capitais".O presidente da Liga espanhola, Javier Tebas, lembrou que a investigação policial hoje iniciada resulta de uma queixa do organismo que lidera e que é responsável pelas competições profissionais de futebol em Espanha."Trabalhamos nisto há muito tempo, há mais de um ano", disse Tebas, invocando o sigilo da investigação para não adiantar mais pormenores.Um dos detidos, o ex-jogador do Real Madrid Raúl Bravo, seria o cabecilha desta organização criminosa, tendo ainda sido detidos Borja Fernández, do Valladolid, Ínigo López, jogador do Deportivo, Samuel Saiz, jogador do Getafe, por empréstimo do Leeds, e Carlos Aranda, ex-jogador de várias equipas da primeira divisão.Também foram detidos pela polícia Agustín Lasaosa, presidente do Huesca, clube que nos anos 90 foi liderado por Tebas, e no qual alinha o defesa português Luisinho, e Juan Carlos Galindo Lanuza, chefe dos serviços médicos do mesmo clube.A polícia espanhola começou esta operação desde as primeiras horas da manhã, a partir de uma denúncia que, segundo a EFE, foi apresentada em maio de 2018, sobre a manipulação de resultados num jogo, no final da última temporada desportiva.