A lei permite que os alimentos feitos no local possam beneficiar de ter as informações sobre alergias apenas espalhadas na loja e não no invólucro dos produtos. A lei diz mesmo que algumas informações podem nem estar escritas e ser transmitidas por via oral pelos empregados aos clientes.



Mas a Pret a Manger comprometeu-se recentemente a introduzir todos os ingredientes dos produtos que vende nas etiquetas. Clive Schlee, o director da empresa referiu em comunicado que "lamenta imenso a perda de Natasha", acrescentando ainda que irão "aprender com a tragédia e assegurar que se dão mudanças verdadeiras como consequência". "Espero que estas medidas nos ponham na rota para efectuar mudanças na indústria de forma a que pessoas com alergias sejam tão protegidas e informadas quanto possível. Nada é mais importante para a Pret neste preciso momento", referiu Schlee, citado pelo jornal The Guardian.



Theresa May, a primeira-ministra britânica, anunciou que o Governo vai investigar as responsabilidades das empresas nas relações com as etiquetas de comida.

Ednan-Laperouse, de 15 anos, morreu num voo da British Airways entre Londres, Inglaterra, e Nice, França, depois de ter ingerido uma sanduíche comprada no aeroporto de Heathrow. A sanduíche não tinha uma etiqueta completa sobre os seus componentes e as sementes de sésamo presentes levaram ao colapso da jovem, que acabaria por morrer devido a uma reacção alérgica a este ingrediente.Ednan-Laperouse tinha comprado o alimento no aeroporto, na loja Pret a Manger, que na altura, não estava obrigada por lei a descriminar todos os ingredientes. Mas agora a cadeira de lojas acedeu a listar de forma exaustiva os ingredientes dos seus produtos, mais de dois anos depois do incidente com Ednan-Laperouse - morreu a 17 de Julho de 2016.O médico legista explicou que Ednan-Laperouse morreu de choque anafilático depois de comer a sanduíche com sementes de sésamo, às quais era alérgica.