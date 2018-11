Através de um post no Instagram, ilustrado com um poema italiano contemporâneo e por uma fotografia de Matteo Salvini e Elisa Isoard, na qual ele a beija no pescoço e esta está vestida com um robe, a apresentadora italiana anunciou a sua separação do vice-primeiro-ministro e ministro do Interior de Itália.

"Não é daquilo que demos um ao outro que vou sentir falta mas daquilo que ainda tínhamos para dar", escreveu a modelo e apresentadora de televisão, de 35 anos, no post, argumentando que já se separam há dois meses e meio e que a ruptura aconteceu por causa dos compromissos de ambos que os impedem de passar tempo juntos. "Com imenso respeito pelo amor verdadeiro que existiu, obrigada Matteo", reforçou Isoard.





A forma como a apresentadora decidiu revelar o fim da sua relação de quase três anos com o líder do partido nacionalista e com visões xenófobas de Itália (A Liga) está a ser alvo de muitas críticas no país por não ter sido considerado apropriado dado o cargo político de Salvini. "Acham normal que uma pessoa publique uma selfie nas redes sociais a anunciar o fim da sua relação com um ministro do governo? As nossas instituições perderam tudo - valores, princípios e, agora, a dignidade", queixou-se uma senhora no Twitter. No Instagram, outra comentou: "Salvini é um ministro. Podia ter evitado 'postar' esta fotografia".





Post

Na esfera política, também não faltaram críticas. A deputada de centro-esquerda Alessia Morani afirmou que: "numa altura em que Itália chora as vítimas mortais do mau tempo, a senhora Isoardi posta uma fotografia de Salvini, meio nu, na cama de um hotel. Ele não é o concorrente da Ilha da Tentação [um reality show] - ele é ministro do Interior".

No que toca a publicações polémicas nas redes sociais, o ministro não fica atrás: no domingo partilhou no Twitter fotografias de si próprio em locais de Itália atingidos pelo mau tempo, como Veneza. Nestas imagens apresentou-se sempre sorridente apesar das condições meteorológicas terem causado quase três dezenas de mortos. "Se vou, criticam-me por ir. Se não vou, criticam-me por não ir", escreveu, com helicóptero de socorro atrás de si na foto.





Se vado, mi criticano perché vado.

Se non vado, mi criticano perché non vado.

Se sono triste non va bene, se sorrido non va bene.

Sapete una cosa, cari criticoni, professoroni e giornalisti di sinistra?

Me ne frego, penso agli Italiani e continuo a lavorare! pic.twitter.com/EwGy4koUz3 — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 4 de novembro de 2018









Salvini, que governa Itália coligado com o 5 Estrelas de Luigi Di Maio, viajou para o Gana para discutir o problemas das migrações. A visita tem o objectivo de desenvolver formas de prevenir que migrantes da África Ocidental continuem a chegar à Europa através da Líbia.

Esta viagem enquadra-se no perfil político do ministro, tendo em conta que este já recusou deixar atracar em solo italiano barcos com migrantes. Estes andaram vários dias à deriva até Espanha aceitar recebê-los.