O ex-espião russo, Sergei Skripal tinha, alegadamente, sido envenenado com Novichok, agente nervoso letal. AFP avança que o ex-espião recebeu já alta.





Os prognósticos eram reservados e a cura considerada como impossível. Sergei Skripal nunca conseguiria sobreviver ao envenenamento por Novichok, afirmavam os médicos. Mas a verdade é que, a sua filha tinha saído e estava a recuperar bem. E agora também Sergei parece ter recuperado. A AFP avança que o ex-espião recebeu alta do hospital onde estava a receber tratamentos.



No dia 4 de Março, Serguei e Yulia Skripal foram hospitalizados após terem sido vítimas de um ataque com um agente neurotóxico. Esse agente era, alegadamente, Novichock. O seu inventor dizia que seria impossível recuperar da inalação do mesmo.





Londres acusa Moscovo de envolvimento neste envenenamento através da utilização de um agente neurotóxico, enquanto a Rússia desmente as acusações e denuncia uma "provocação" e uma "campanha anti-russa".

O ex-espião russo era coronel no serviço de informações das forças armadas russas, quando em 2004 foi detido pelo serviço de segurança federal russo (FSB) acusado de ter traído o país e revelado o nome de espiões russos aos serviços de informações britânicos.

Em tribunal, cujas sessões foram secretas, Sergei Skripal admitiu ter revelado o nome de espiões russos ao MI6 em troca de 80.000 euros, que recebeu através de uma conta bancária em Espanha.

Mas, quatro anos depois, em 2010, o ex-espião caído em desgraça foi perdoado pelo então presidente russo, Dmitry Medvedev e fez parte de uma troca de presos entre os Estados Unidos e a Rússia.