Esta manhã o jornal El Español revelou que D. Juan Carlos I de Espanha usou a sua ex-amante, Corinna zu Sayn-Wittgenstein, como testa-de-ferro para ocultar os seus bens financeiros no Mónaco em 2015. Corinna reside há vários anos neste principado, onde não é necessário declarar publicamente os bens patrimoniais.

A mesma publicação divulgou a fonte da sua peça: alegadas gravações de uma conversa entre Sayn-Wittgenstein e José Manuel Villarejo, um comissário espanhol detido desde 3 de Novembro de 2017 e condenado por organização criminal, suborno e branqueamento de capitais. Villarejo tinha por hábito gravar as conversas com terceiros e o jornal espanhol conseguiu ter acesso a uma delas, presumivelmente.

Na conversa, que também contou com a presença do empresário Juan Villalonga, Sayn-Wittgenstein afirma ter "vivido num pesadelo enorme" porque o então rei colocou parte do seu património nas suas mãos, dando como exemplos propriedades em Marrocos e outros lugares fora de Espanha. Ao colocar as propriedades no nome dela, estas não seriam declaradas às autoridades competentes já que no principado tal não é obrigatório.

A empresária alemã acrescenta que tinha noção de que aceder ao pedido do agora rei emérito significaria cometer um crime de branqueamento de capitais. "(…) Têm-me colocado muitíssima pressão. Por exemplo, enviar-lhe dinheiro ou dar-lhe coisas… isso é branqueamento". Sayn-Wittgenstein contou ainda que o trespasse de bens não foi feito com o seu consentimento explícito.

Corinna zu Sayn-Wittgenstein tornou-se conhecida em 2013, quando o rei de Espanha fracturou a anca durante um safari em Botswana. Durante esta ocasião, supôs-se que o então rei de Espanha se encontrava com ela e que mantinham um relacionamento amoroso.

Desde as 13h18 até agora, todas as peças do El Español sobre esta história denunciada pelo jornal estão a sofrer dificuldades técnicas por razões desconhecidas e inacessíveis aos visitantes.

Os detalhes do presumível branqueamento

Sayn-Wittgenstein, que trabalha como assessora do príncipe Alberto do Mónaco, conta que foi abordada por um advogado chamado Dante Canónica, o homem que tratou de todas as manobras aparentemente legais para passar o património de D. Juan Carlos I para o seu nome.

"Este Dante Canonica, por exemplo, foi colocado em contacto com o número dois, a pessoa do rei do Marrocos, e ele montou uma estrutura chamada '... ix' O director é Dante Canónica", contou a cidadã alemã na altura. "Claro, eles não podem dizer que o beneficiário é o outro [Juan Carlos]. Então, sem me dizer, eles colocam as coisas em meu nome e, em seguida, dizem: 'Esta [Corinna] não quer devolver as coisas". "Mas se eu o fizer, é lavagem de dinheiro."

"Estão a colocar uma pressão bárbara para lhe devolver essas coisas", confessou na altura Corinna zu Sayn-Wittgenstein. "Se o fizer, violo a lei e… posso ir parar à prisão", lamentou-se.

Os áudios fazem parte das provas apresentadas no caso Villarejo, uma investigação em curso que está a tentar perceber o papel do comissário espanhol numa espécie de "máfia policial" que estava encarregada de branquear dinheiro e extorquir personalidades das elites espanholas.

Por sua vez, Villarejo afirmou durante a uma audiência nacional espanhola que se reuniu várias vezes com Corinna a pedido do Centro Nacional de Inteligência (CNI) para recuperar documentação delicada que Juan Carlos I lhe entregou quando eram supostamente amantes.