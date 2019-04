Matias refere que todos os que colocam "em público informação que é relevante e que dá origem a investigações" estiveram a "fazer um trabalho que acabou por ser aproveitado do ponto de vista público".

A eurodeputada Marisa Matias criticou hoje a detenção do fundador do portal WikiLeaks, Julian Assange, considerando que "as pessoas que denunciam são sistematicamente o elo mais fraco".



"Temos que ter sempre medidas de proteção daqueles que denunciam, senão a democracia está em risco, está em perigo. E nós não podemos aceitar de ânimo leve que a democracia seja colocada em perigo", indicou Marisa Matias acrescentando que é necessário "proteger as pessoas que denunciam em todos os casos em que se justifica que essa informação seja pública".



Marisa Matias, que volta a liderar a lista do Bloco de Esquerda às eleições europeias de 26 de maio, referiu que "todos os lançadores de alerta, sem exceção", que colocam "em público informação que é relevante e que dá origem a investigações" estiveram a "fazer um trabalho que acabou por ser aproveitado do ponto de vista público".



"Não é normal é que estas pessoas sejam à partida criminalizadas sem antes serem ouvidas sem antes poder ser considerada a sua posição", salientou.



O fundador do WikiLeaks foi hoje detido em Londres com base em duas acusações: uma por quebra das medidas de coação que levou a um mandado de detenção em 2012 por um tribunal londrino e a segunda na sequência de um pedido de extradição dos Estados Unidos, que o acusam de "pirataria informática" e conspiração.



Julian Assange, nascido há 47 anos na Austrália, foi detido esta manhã no interior da embaixada do Equador na capital britânica, onde se encontrava há cerca de sete anos, depois de Quito lhe ter retirado o direito de asilo.



Um juiz britânico ouviu hoje Assange e considerou o fundador do WiliLeaks culpado por ter violado os termos da sua liberdade condicional, uma acusação que pode resultar numa pena de até 12 meses de prisão no Reino Unido.