Estudante filma alegado assédio de professor

Uma estudante universitária colombiana filmou o seu orientador de mestrado a, alegadamente, assediá-la sexualmente. Lizeth Lorena Sanabria, estudante de mestrado em Ensino de Ciências Exatas e Naturais da Universidade Nacional da Colômbia, tinha sido previamente assediada, mas escolheu não dizer nada até perceber que havia mais alegadas vítimas.



O vídeo mostra como o professor Freddy Moroy usa desculpas académicas para se aproximar da aluna. "Não queria orientar mais trabalhos", diz o professor a Lizeth, citado pelo jornal espanhol El País. Enquanto o professor se aproxima da estudante, esta repete várias vezes: "Não, professor".



"Eu filmei o vídeo para que isto não volte a acontecer com outra pessoa", explicou Lizeth em entrevista à W Radio. Inicialmente, tinha pensado em trocar de orientador, mas, após falar com uma outra colega de turma, percebeu que não era a única a ser, alegadamente, vítima de abuso por parte do professor.



O momento filmado não foi a primeira vez que o docente a assediou. Segundo a aluna, o professor ganhava a confiança das estudantes porque "mostrava interesse nos seus trabalhos e lhes dedicava tempo". Quando começavam a confiar nele, iniciavam-se os abusos.



Depois de ter provas, a aluna apresentou uma queixa disciplinar na universidade e uma queixa de assédio sexual na polícia. A Universidade Nacional da Colômbia disse, em comunicado, que já haviam iniciado as medidas disciplinares contra Freddy Moroy.