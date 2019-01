Um marinheiro de 73 anos venceu uma corrida à volta do mundo num veleiro. A corrida demorou 212 dias em que Jean-Luc Van Den Heede esteve completamente sozinho.O marinheiro chegou esta terça-feira a Les Sables d’Olonne, em França , a bordo do seu veleiro Matmut, o primeiro barco a alguma vez completar a corrida Globo de Ouro, de 30 mil milhas marítimas. Dos 19 participantes que iniciaram a corrida, em Julho, apenas cinco estavam ainda na corrida quando Jean-Luc Van Den Heede cruzou a meta, esta terça-feira.Van Den Heede completou desta forma a sua sexta circum-navegação. Em novembro, o navegante deparou-se com problemas quando foi afetado por uma tempestade que lhe danificou o mastro principal. As reparações foram todas feitas a bordo, para evitar a desqualificação que aconteceria caso atracasse em terra. Na conferência de imprensa que deu depois de vencer a corrida disse: "Admito que subir a um mastro já não é aceitável na minha idade. Desta vez subi sete vezes", confessou.