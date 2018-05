Andrew Parker, o director-geral do M15 (os serviços de informação britânicos) avisou em Berlim que o Estado Islâmico se prepara para cometer ataques "devastadores" e "mais complexos" na Europa depois de ter perdido terreno no Médio Oriente.Durante uma reunião de directores de segurança em Berlim, Parker lançou ainda duras críticas à Rússia pelo envenenamento do antigo espião russo Sergei Skripal e da sua filha em Março, em território britânico. A tentativa de assassinato transformou a Rússia "num pária mais isolado", acusou o director-geral do MI5. "O Estado russo tem uma doutrina bem praticada que mistura a manipulação dos media, a desinformação partilhada através das redes sociais e distorção, com maneiras velhas e novas de espionagem, ataques informáticos de grande nível, força militar e actos criminosos, e essa doutrina é conhecida como ameaças híbridas", descreveu.Revelou ainda que desde 2017, foram travados 12 ataques terroristas no Reino Unido.Parker acusou ainda o Kremlin de "infracções flagrantes das regras internacionais".Defendeu que as agências de informação europeias têm de manter uma "cooperação partilhada mais que nunca", e que o modo de operarem em conjunto hoje é muito diferente do que acontecia há cinco anos. A cooperação com os parceiros europeus é essencial para salvaguardar contra as ameaças dos militantes radicais islâmicos e a Rússia, frisou Andrew Parker. "Não podemos arriscar a perda de capacidade mútua e enfraquecimento de esforço colectivo por toda a Europa. Devemo-lo a todos os cidadãos europeus", concluiu.