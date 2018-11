O espanhol ficou impedido de ver as suas duas filhas durante oito anos por acusações de abuso sexual, até ser absolvido em 2015. Nessa altura, as crianças já não o reconheciam como pai.

Em Junho de 2007, um homem espanhol foi acusado pela sua companheira de maus tratos e de ter abusado sexualmente das suas filhas menores, de três e seis anos na época dos acontecimentos. Durante um divórcio conflituoso do casal da Catalunha e após a denúncia por parte da mulher, o tribunal ditou que o espanhol ficasse impedido de ver as crianças até ao final do processo. Este, porém, demorou oito anos a ser concluído.

Quando o homem, absolvido das acusações de abuso sexual e maus-tratos em Abril de 2015, voltou a poder ver as filhas, agora com 11 e 13 anos, estas já não o reconheciam como pai e viam-no como um estranho. "Nesta altura o homem já se tornara um estranho para elas. Encontraram-se novamente em cinco ou seis ocasiões e receberam-no com absoluta rejeição, de modo que os psicólogos aconselharam que não houvesse mais visitas", escreve o jornal El País.

Para Audiência Nacional espanhola, esta situação foi provocada pela morosidade do sistema judicial do país e condenou o Estado espanhol a indemnizar o cidadão em 52 mil euros por "lentidão na justiça"

"Não é difícil entender que a ausência de qualquer relação entre pai e filhas durante esses anos significou um custo pessoal muito alto: o dano moral que alega é, portanto, suficientemente justificado", lê-se na decisão judicial citada pelo jornal. A mesma acrescenta que há coisas que não podem ser compensadas por dinheiro. "Os danos e prejuízos causados são difíceis de avaliar", defende a Audiência Nacional.

A justiça de Espanha considerou que todos os tribunais e juízes que intervieram no caso agiram com extrema lentidão, causando danos morais significativos na vida do homem e demonstrando uma sistema deficiente na administração da justiça. Por estas razões, o espanhol foi indemnizado primeiramente em 10 mil euros. Contudo, não se conformou e voltou a apresentar uma queixa que culminou com a nova decisão e o pagamento de 52 mil euros.

Na sentença da nova decisão lê-se que não há justificações para os vários atrasos que o processo teve nem para as consequências na vida do espanhol subsequentes de tal. "Se o processo tivesse sido resolvido dentro de um prazo razoável, sem atrasos apreciáveis, e a jurisdição civil tivesse tomado as medidas apropriadas com a rapidez e diligência exigidas pelo Tribunal Provincial de Tarragona, o período de incomunicabilidade entre o pai e suas filhas teria sido aparentemente menor ", considera a Audiência Nacional.

O caso ainda não está resolvido: os avós paternos também ficaram impedidos de ver as netas pelo mesmo período e exigem uma indemnização ao Estado espanhol.