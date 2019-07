A Direção Geral do Tráfego (DGT) espanhola anunciou que a partir de 1 de agosto as estradas irão passar a ser vigiadas por drones, que irão começar a multar os infratores. "Prioritariamente, os drones estão destinados à vigilância do tráfego onde o risco de sinistralidade é maior; nas ruas onde há mais trânsito de condutores vulneráveis, particularmente os ciclistas, motociclistas e peões; e a supervisão de distrações durante a condução", disse um porta-voz do organismo, citado pelo El País.

Os drones também vão ser usados para monitorizar e apoiar a regulação de operações e eventos especiais com concentração de um elevado número de pessoas; missões extraordinárias; e a apoiar situações de emergência.

As infrações apanhadas pelos drones são transmitidas posteriormente às autoridade competentes, contendo uma fotografia de uma evidência da transgressão cometida pelo condutor.

A DGT terá 11 drones na sua frota e pretende colocar mais 20 em ação. Estes aparelhos são capazes de vigiar 160 mil quilómetros de estradas, alcançando uma altitude de 120 metros e um raio de ação de 500 metros. Estão equipados com câmaras de alta definição que têm um alcance de visão de sete quilómetros e têm uma autonomia de 20 minutos.