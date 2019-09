Depois de concluir uma nova ronda com os líderes dos partidos com assento parlamentar, o rei de Espanha, Felipe VI, decidiu "não formular" a proposta de um candidato à investidura como primeiro-ministro, o que significa que deverão ser agendadas eleições antecipadas. PP e Cidadãos transmitiram ao monarca o respetivo "não" à investidura de Pedro Sánchez, líder do PSOE e primeiro-ministro em exercício.

