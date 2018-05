A moção de censura ao governo de Mariano Rajoy, em Espanha, será discutida no parlamento entre os dias 31 de Maio e 1 de Junho. A data foi confirmada por Ana Pastor, a presidente do Congresso espanhol, depois de falar com Pedro Sánchez, secretário-geral do PSOE: o partido que avançou com a iniciativa.Na sexta-feira, dia 25, Rajoy foi ameaçado com moções de censura e pedidos de eleições antecipadas devido a um julgamento de corrupção que envolve membros do seu partido: o caso Gürtel. Cancelou a sua agenda para os próximos dias.Segundo o El País, Sánchez conta com o apoio dos 67 deputados do Unidos Podemos e dos 4 representantes do Compromís. Juntos com o PSOE, são 155 votos. Para conseguir que a moção seja aprovada, Sánchez precisa ainda do apoio dos independentistas catalães do ERC e do PDeCAT, que têm 17 votos, e do PNV, que tem cinco votos. Ao todo, são necessários 176 votos.A investigação acerca do caso Gürtel arrancou em 2007 e analisa uma rede de corrupção ligada ao Partido Popular, a que pertence Rajoy. Recaem suspeitas de subornos a vários responsáveis políticos.