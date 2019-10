Espanha: Jovem em estado grave após atropelamento por trotinete eléctrica

Uma mulher de 22 anos está em estado grave no Hospital Álvaro Cunqueiro, em Vigo, Espanha, depois de ser atingida por uma trotinete elétrica, no passado domingo. De acordo com a Polícia de Vigo, a trotinete seguia na faixa do autocarro quando a jovem tentava atravessar a rua e chegar ao passeio do outro lado.

O condutor do veículo de mobilidade pessoal disse às autoridades que a sua visão ficou reduzida porque a mulher atravessou à frente de um contentor do lixo. Com a colisão, a jovem bateu com a cabeça no chão e sofreu um traumatismo.

A rapariga foi transferida para o hospital "em estado grave", conforme relatado pela polícia local. A mesma fonte adianta que o diagnóstico é reservado.

Em maio deste ano, um rapaz de 20 anos morreu em Espanha num acidente de trotinete elétrica que colidiu com uma mota. Em julho, uma Youtuber inglesa morreu, quando a sua trotinete elétrica colidiu com um camião.