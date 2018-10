Uma delas situa-se junto a Huelva, que fica a 115 quilómetros de Faro. Um dos principais afluentes do Tejo também foi afectado.

O Conselho de Segurança Nuclear (CSN) de Espanha reconheceu a existência de seis zonas no país vizinho que são radioactivas em sequência da actividade humana. A mais próxima de Portugal fica nos sapais de Mendaña, no estuário do rio Tinto em Huelva (a cerca de 115 quilómetros de Faro). Aqui, situam-se 1.600 metros quadrados contaminados por césio-137.



Porém, também indica a existência de lamas contaminadas nas margens do rio Jarama, um dos afluentes mais importantes do rio Tejo. Em 1970, foi ali instalado um esgoto que era uma fuga de líquido altamente radioactivo de processamento de combustível nuclear de um reactor.



O CSN reconhece que estas zonas não estão declaradas oficialmente, mas que o Governo está a pôr em curso as mudanças legais para que tal ocorra, o que "facilitará a colocação em marcha das actuações pertinentes e necessárias para a declaração dos terrenos afectados por contaminação radioactiva, e caso se justifique, a determinação de acções de limpeza ou restrições de uso, ou então a declaração de permissão de uso".



Além de Mendaña e do rio Jarama, também existem zonas contaminadas em Palomares, em Cuevas de Almanzora (Almería) e em El Hondón, em Cartagena (Múrcia), ambas junto ao Mediterrâneo. Outra zona do estuário do rio Tinto também está contaminada. A barragem do rio Ebro em Flix, Tarragona (Barcelona), também foi considerada radioactiva mas os fosfatos já foram retirados.



Segundo o El País, os elementos radioactivos encontrados são césio, plutónio, amerício, rádio, e fosfatos com presença de urânio. Todos os terrenos sofrem de radioactividade originada por actividades humanas.