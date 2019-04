37 milhões de eleitores votaram este domingo em Espanha para eleger 350 deputados e 208 senadores das Cortes Gerais.

Com 73% dos votos contados, Espanha parece já saber os eleitos. Às 19h, as primeiras sondagens já davam uma vitória sem maioria absoluta do PSOE e a queda abrupta do PP, que perdia 69 deputados.



Com estes resultados, os socialistas do PSOE precisam de uma "geringonça" para governar: terão de juntar ou ao Unidas Podemos ou aos independentistas bascos. A terceira hipótese é formar uma coligação com os Cidadãos.

Às 18h (17h em Portugal) a taxa de participação nas eleições legislativas em Espanha rondava os 60%, 9,50% mais do que nas eleições de 26 de junho de 2016 e a segunda maior taxa de participação na história da democracia espanhola, ficando atrás das eleições de 1982, onde 80% dos eleitores espanhóis votaram. Na Catalunha, a afluência de eleitores bateu recordes, com 64,19% de votantes até às 18 horas locais, mais 17,81% do a que registada há três anos.





Perto de 37 milhões de espanhóis foram chamados às urnas para eleger os 350 deputados e 208 senadores das Cortes Gerais. As urnas abriram em Espanha às 9 horas locais e encerraram às 20h, período em que os espanhóis puderam escolher entre o PSOE, PP, Cidadãos, Unidas Podemos e, pela primeira vez, um partido de extrema-direita: o Vox.

Os estudos de opinião apontavam que havia cinco partidos que obteriam mais de 10% dos votos: o PSOE (socialista, liderado por Pedro Sánchez) era o favorito com cerca de 30%, mas longe da maioria absoluta, seguido do PP (Partido Popular, de direita, de Pablo Casado) com quase 20%. O Cidadãos (direita liberal, liderado por Alberto Rivera), Unidas Podemos (extrema-esquerda, de Pablo Iglesias) e Vox (extrema-direita, liderado por Santiago Abascal) ficaram entre os 10% e 15%.

Pedro Sánchez, secretário-geral do PSOE, foi um dos primeiros a votar no Centro Cultural Volturno em Pozuelo de Alarcón, uma localidade de Madrid, acompanhado pela sua mulher, Begoña Gómez, onde desejou que a jornada eleitoral fosse "o mais tranquila possível" e sem sobressaltos. "E, acima de tudo, que os espanhóis participem com uma maioria muito sólida para que a mensagem enviada seja uma mensagem contundente, clara, do que queremos para os próximos quatro anos", discursou Sánchez, perante um coro de vozes que gritava"presidente, presidente".





O líder do rival PP disse querer evitar as legislaturas fracassadas dos últimos anos: "Eu gostaria que saísse um governo estável das urnas para evitar esta sucessão de eleições e legislaturas fracassadas que temos vivido nos últimos dois anos. Por isso, é importante que votemos todos com cabeça", afirmou Pablo Casado, lembrando que o direito de voto é um "ato de maior confiança na democracia".

Já o líder do partido de extrema-direita do Vox, Santiago Abascal, votou na escola pública Pinar del Rey, em Madrid. "Milhões de espanhóis vão votar com esperança, sem medo, de nada nem de ninguém", disse.

Em Portugal, estavam registados para votar 11 mil eleitores espanhóis, que tinham de comunicar essa intenção antecipadamente.